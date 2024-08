Após ter primo sequestrado, MC Gui faz revelação: ’Encontramos ele’ - Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 11:30 | Atualizado 01/08/2024 11:33

Após horas de angústia, Kauan Castanheira, primo do cantor MC Gui, foi finalmente encontrado na noite de quarta-feira (31/8). A notícia foi compartilhada pelo próprio MC Gui nas redes sociais, aliviando familiares, amigos e fãs que acompanharam o drama.

Em seus stories no Instagram, o famoso detalhou a volta do rapaz. "Glória a Deus, senhor! Encontramos ele, gente", escreveu o artista emocionado na legenda de uma foto do jovem. Kauan foi rendido e sequestrado enquanto trabalhava como motorista de van em Rio Grande da Serra, interior de São Paulo.





A Rogério Alves, visivelmente aliviado, também confirmou a notícia de que Kauan estava a salvo. "Ele acabou de fazer uma ligação para a família, falando que está no Jardim Helena, eu não sei onde é. Eu estou indo para lá. Graças a Deus!", declarou em entrevista ao vivo com Luiz Bacci, no programa Cidade Alerta da Record. revelação do sequestro foi feita na manhã de quarta-feira (31) pelo pai de MC Gui, Rogério Alves, para o colunista Leo Dias, causando grande repercussão.