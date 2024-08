Silvio Santos faz planos para o SBT enquanto cuida da saúde, diz filha - Foto: Reprodução

Silvio Santos faz planos para o SBT enquanto cuida da saúde, diz filhaFoto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 15:20 | Atualizado 01/08/2024 15:22

Daniela Beyruti compartilhou detalhes emocionantes durante o lançamento da plataforma de streaming +SBT nesta quinta-feira (1). Em uma coletiva de imprensa, vice-presidente da emissora atualizou o público sobre a saúde de seu pai, Silvio Santos, que está se recuperando de um quadro de H1N1. Apesar da doença, o comunicador teria se mostrado entusiasmado com os planos para a nova plataforma digital.



"Em relação ao streaming, ele até deu um nome novo, uma forma nova, está super empolgado. Ele tá se recuperando ainda da H1N1, e falou: ‘Quando eu ficar bom, eu vou para as feiras comprar filme para o S.’", revelou Daniela para a imprensa. Ela explicou que 'S' é o apelido carinhoso que o apresentador deu à plataforma.



Durante a coletiva, a empresária expressou sua admiração e emoção ao falar do pai. "Às vezes, eu olho pro Silvio Santos e não acredito que sou filha dele. Sou tão fã dele e da forma como ele trata as pessoas. É uma mistura de sentimentos. Uma responsabilidade gigante de dar continuidade a isso. Não só eu carrego, minhas irmãs também. Queremos honrá-lo todos os dias. Queremos crescer, sem perder a essência do que ele fez", afirmou.



A herdeira encerrou suas declarações destacando a importância do streaming refletir os valores e a identidade da emissora. "Ele já tá super empolgado, super feliz, e acho que isso nos dá conforto. Saber que é a nossa curadoria, sabe? O que as pessoas vão assistir dentro do +SBT não passa daquilo que o SBT é", concluiu.