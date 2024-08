Neymar e Mavie posam juntos durante treino do jogador e encantam web - Foto: Reprodução

Publicado 01/08/2024 19:55

Neymar encantou fãs ao compartilhar novas fotos com sua filha do meio, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. Afastado do esporte há 10 meses devido a uma lesão, o craque ainda não tem data para retornar aos gramados, mas já foi liberado para realizar atividades físicas na academia e tem mostrado seus treinos nas redes sociais. Nesta quinta-feira (1º), a pequena estava presente na malhação.



Em seu perfil no Instagram, o famoso publicou uma série de fotos do treino e, em um dos registros, a pequena Mavie é destaque. A bebê, que está começando a dar os primeiros passos, acompanhava o pai na academia. Vestida com um casaco rosa e um laço combinando na cabeça, ela usava um macacão jeans e observava atenta enquanto o jogador se dedicava aos exercícios.

A cena derreteu o coração dos seguidores do jogador. "Mavie cada dia mais linda", elogiou uma internauta. "Bem acompanhado", apontou outro. "Vamos", incentivou um terceiro, entusiasmado com a volta gradual do atleta aos treinos. A interação de Neymar com a filha trouxe um momento de conexão com os fãs, que acompanham o vínculo entre pai e filha nas redes sociais.

Recentemente, o atleta acompanhou os primeiros passos de Mavie por meio de uma videochamada, e a pequena surpreendeu ao quase parecer que queria correr. Vale lembrar que a herdeira não é mais a caçula de Neymar Jr. Além de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de relação com Carol Dantas, e da pequena, ele recentemente se tornou pai de Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly.