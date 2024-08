Alane do BBB 24 - Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 09:27 | Atualizado 02/08/2024 09:28

Alane Dias surpreendeu seus seguidores ao anunciar o término de seu contrato com a Globo. Nesta quinta-feira (1), a ex-participante do BBB 24 utilizou suas redes sociais para expressar gratidão pela oportunidade que transformou sua vida. Após Davi Brito, foi a vez da atriz encerrar seu ciclo com a emissora.

Em seus stories do Instagram, a famosa se despediu. "Sou muito agradecida a Deus e à Nossa Senhora de Nazaré pela realização de um sonho: levar um pouco de mim e do Pará para o BBB 24!", escreveu Alane.



Em sua declaração, a artista destacou os momentos inesquecíveis vividos durante o programa e o carinho recebido de todos. "Os dias em que estive no programa permanecerão para sempre na minha memória. O carinho de todos da emissora, produção, equipes... que privilégio viver isso", afirmou.

Os fãs não ficaram de fora da declaração: "Ao público, todo meu amor. É verdadeiramente especial receber cada mensagem e abraço por onde eu passo", completou a ex-BBB, que conquistou o quarto lugar na competição.



"Por hoje, encerro meu contrato do BBB 24, fechando um ciclo que mudou minha vida. À Globo e seus colaboradores minha eterna gratidão. Espero que isso seja um até logo, hein?! Com amor, Alane Dias", encerrou, mostrando esperança de voltar à emissora no futuro.