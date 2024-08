Gloria Perez ?debocha? de suposta medida protetiva contra Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 21:08

Gloria Perez, autora de diversas novelas da Globo, deu o que falar nas após fazer um comentário polêmico em relação à suposta medida protetiva que Tamires Assis teria obtido contra Davi Brito, seu ex-affair. Nas redes sociais, a famosa teria questionado o sentido da ação, já que ambos os envolvidos moram em estados diferentes do país.



Para quem não acompanhou, a Justiça do Amazonas teria concedido uma medida protetiva para Tamires Assis contra o campeão do BBB 24, nesta sexta-feira (2). A decisão veio após suposta ameaça do ex-brother, com quem se envolveu brevemente. A musa do Boi Garantido também alegou violência psicológica.



A informação se espalhou rapidamente e, ao se deparar com o assunto nas redes sociais, a autora foi direta ao ponto: “Ela está se mudando para a Bahia?”, questionou a mãe de Daniella Perez. Vale ressaltar que a influenciadora vive em Manaus, no norte do Brasil, enquanto o ex-BBB reside em Salvador - BA.



Davi Brito também se manifestou sobre o caso por meio de sua assessoria jurídica que publicou uma nota oficial. "Gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual", afirmou a equipe.



"Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais", encerrou.