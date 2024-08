Arthur Urach e Andressa Urach - Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 20:36 | Atualizado 02/08/2024 20:37

Andressa Urach, que realizou uma cirurgia de bifurcação na língua, está gerando bastante polêmica. O novo procedimento estético da produtora de conteúdo adulto deu o que falar. Inclusive, Arthur Urach, filho da famosa, saiu em defesa da mãe após críticas da apresentadora Sonia Abrão no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.



Durante o programa, na última quarta-feira (31), Sonia Abrão comentou sobre a cirurgia de Andressa, afirmando que ela precisa de "tratamento psicológico". "Dividir a língua em duas é uma coisa absurda. Essas imagens são horríveis", declarou. "Não devia permitir esse tipo de cirurgia a não ser por necessidade médica, não por vaidade", continuou a apresentadora.



Arthur Urach respondeu às críticas em uma série de vídeos nos stories de seu Instagram. "Minha mãe sempre foi criticada de todas as formas. Da mesma forma que criticavam a aparência dela quando ela era evangélica, agora criticam igual, nada mudou", afirmou. "As mesmas apresentadoras que hoje falam mal, um dia falaram bem. Ou seja, no final, é tudo uma questão de audiência", detonou o rapaz.

Vale destacar que Andressa Urach se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após revelar a realização do procedimento na última terça-feira (30). Ela deu detalhes do pós-cirúrgico em seu perfil no Instagram, descrevendo a dor e a dificuldade em falar e comer. Além disso, explicou que a bifurcação foi feita para impulsionar suas vendas nas plataformas adultas.