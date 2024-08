Dandara parabeniza Simone Biles e web aponta treta com Rebeca Andrade - Foto: Reprodução

Dandara parabeniza Simone Biles e web aponta treta com Rebeca AndradeFoto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 08:42 | Atualizado 02/08/2024 09:09

Após Dandara Mariana parabenizar apenas Simone Biles por sua performance nas Olimpíadas Paris, internautas especularam suposta rixa com Rebeca Andrade. Isso porque em 2021 a ginasta deu 9.9 para a atriz na "Dança dos Famosos" e ela acabou não gostando da nota recebida.



Nas redes sociais, internautas reagiram à suposta desavença. “Mona (risos) a mulher medalhista nas olimpíadas e a mona se doendo de uma nota de ‘Dança dos Famosos’”, ironizou uma seguidora. “Amada? Quer ser minha paciente? Vamos conversar com a tia pediatra, não é assim”, brincou outra. “Resumindo quem é essa Dandara?”, perguntou mais uma.



Para quem não acompanhou, Rebeca Andrade conquista a prata em disputa acirrada com Simone Biles no individual geral. Assim, a ginasta se tornou a maior medalhista olímpica mulher do Brasil. Vale destacar que em Tóquio 2020, a ginasta ganhou o ouro no salto e a prata no individual geral.



Além disso, embora internautas acreditem que Dandara tenha guardado um certo rancor de Rebeca, o mesmo não teria acontecido com Simone. "Eu não quero competir com a Rebeca mais, estou cansada (risos). Ela está muito perto, nunca tive uma atleta tão perto de mim, tive que fazer o meu melhor. Estou empolgada e orgulhosa de competir com ela", revelou a ginasta em coletiva de imprensa.