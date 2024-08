Filho de César Filho se casa em SP e faz homenagem emocionante aos pais - Foto: Reprodução/Instagram / Márcia Piovesan

Publicado 03/08/2024 10:46 | Atualizado 03/08/2024 10:51

Luigi, o filho mais novo do apresentador César Filho e da atriz Elaine Mickely, oficializou sua união com Júlia Vieira em uma cerimônia emocionante realizada na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, São Paulo. O casamento, que aconteceu no último sábado, 29, teve um momento especial dedicado aos pais do noivo.



A cerimônia, transmitida ao vivo no canal da noiva, encantou familiares e amigos. A Fazenda Santa Barbara, com mais de 150 anos de história, foi o cenário escolhido, oferecendo um ambiente deslumbrante e histórico para a celebração. O local, com seu salão de festas de 700m², pode acomodar até 700 convidados, garantindo elegância e conforto.



Durante a cerimônia, Luigi aproveitou para homenagear seus pais. Em seu Instagram, ele compartilhou o momento emocionante e escreveu: “Papai e Mamãe, obrigado por tudo! Vocês me trouxeram até aqui, e não teria outra forma de finalizarmos a nossa cerimônia se não honrando aqueles que me ensinaram tudo que sei, e principalmente: o que é uma família com princípios e firmada em Jesus. Vocês serão para sempre minha maior inspiração nessa terra. Amo vocês!”.



O evento contou com a presença de várias personalidades, como Mônica Salgado, Afonso Nigro, Suzana Marchi, Celso Portiolli, Rodrigo Faro, Vera Viel e Adriana Colin. Também estiveram presentes familiares próximos, incluindo a avó do noivo, Cleideomar, tornando a celebração ainda mais especial.