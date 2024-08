Patrícia Poeta surge em foto rara com a irmã e web aponta semelhança - Foto: Reprodução

Patrícia Poeta surge em foto rara com a irmã e web aponta semelhançaFoto: Reprodução

Publicado 03/08/2024 14:00 | Atualizado 03/08/2024 14:00

Patrícia Poeta derreteu os corações de seus seguidores ao compartilhar fotos raras ao lado de sua irmã caçula, Paloma Poeta. Na manhã deste sábado (3), a apresentadora do programa 'Encontro', da Globo, aproveitou para se declarar e mostrar o carinho que sente pela irmã. Aliás, enquanto a famosa se declarava, os internautas só reparavam em uma coisa: o quanto as duas se parecem.

Em seu perfil no Instagram, a global publicou dois registros ao lado da irmã. Na primeira foto as duas surgem com o rosto colado uma na outra e é possível identificar a semelhança entre elas. Já na segunda imagem, Patrícia Poeta deu um beijo no rosto da caçula.

"Como amo essa irmã caçula! Muito orgulho de você, Paloma Poeta… A cada dia, mais e mais. Estava com saudades! Muitas!", escreveu a apresentadora na legenda das fotos, emocionando os fãs. Nos comentários, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas para as irmãs, destacando a semelhança



"Queridas e lindas! Que dupla!", comentou uma internauta. A atriz Beth Goulart também se manifestou: "Lindas, amadas". A ex-BBB Beatriz Reis escreveu: "Que lindas! Gente, são muito parecidas". Outro seguidor destacou: "São idênticas, uma parece com a outra".