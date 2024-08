Rebeca Andrade e Simone Biles se abraçaram após grande disputa no individual geral - Loic Venance / AFP

Rebeca Andrade e Simone Biles se abraçaram após grande disputa no individual geralLoic Venance / AFP

Publicado 03/08/2024 13:17

Simone Biles e Rebeca Andrade se enfrentaram em mais uma disputa, desta vez no salto, neste sábado (4). Na ocasião, a brasileira conquistou a medalha de prata no salto e o ouro ficou com a rival. Horas antes da final, a ginasta norte-americana fez questão de elogiar a adversária. As duas ainda competirão na final do solo na próxima segunda-feira (6).



Em seu perfil no TikTok, a atleta gravou um vídeo enquanto se maquiava e elogiou a adversária. “Vou falar para vocês, Rebeca é boa. Ela é boa. Eu diria que ela é a minha maior competidora. Nós somos parecidas em termos de pontuação geral. Eu não tive uma competição como essa há um tempo. Estou realmente animada em competir com ela”, iniciou

Demonstrando respeito e admiração pela brasileira, a americana também destacou a recuperação de rival: “Ela é super doce e superou algumas lesões, então vê-la de volta aqui é incrível. Estou animada. Será bom”, garantiu.

Este elogio não é o primeiro vindo da estadunidense, que na última quinta-feira (1°), após conquistar o ouro no individual geral, comentou sobre a pequena diferença nas pontuações entre elas. Na ocasião, a gisnasta brasileira levou a medalha de prata. “Eu não quero competir com a Rebeca mais, estou cansada. Ela está muito perto, nunca tive uma atleta tão perto de mim, tive que fazer o meu melhor", confessou.

"Estou empolgada e orgulhosa de competir com ela. Eu sei como ela é uma atleta fenomenal, tivemos pontuações muito parecidas, então eu tive que fazer meu melhor em cada aparelho”, destacou Biles na coletiva de imprensa, reafirmando a rivalidade saudável e o respeito entre as duas campeãs.