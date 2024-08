Ary Fontoura mostra rotina de treinos e brinca: 'Auge da juventude' - Foto: Reprodução

Publicado 03/08/2024 12:40

Ary Fontoura impressionou os fãs ao compartilhar sua rotina de exercícios físicos nas redes sociais. O ator aos 91 anos, publicou um vídeo onde aparece realizando uma série de movimentos para fortalecer as pernas e os braços. Aliás, mostrando que a idade não é um obstáculo para manter-se ativo, o famoso ainda inspirou os seguidores.



"Qual é sua desculpa, mesmo? Eu, com 19 anos, no auge da juventude", brincou o renomado artista na legenda da publicação. A atitude do ator gerou muitos elogios e incentivos nos comentários. Vale destacar que, recentemente, o ator passou por uma cirurgia de catarata e conscientizou os seguidores sobre a importância de exames regulares.

Nas redes sociais, o famoso segue ressaltando a importância de cuidar da saúde em todas as fases da vida. O artista, que é um sucesso nas plataformas digitais, já chegou a comentar sobre como escolhe lidar com o aumento do assédio do público.

"Essa abordagem está um pouquinho mais carregada do que a abordagem normal das novelas. Tenho 58 anos de Globo, mais de 50 novelas, já estou acostumado a ser recebido de forma carinhosa, como as pessoas recebem a gente", iniciou.

Porém, o famoso não se aflige. "Com a internet, isso aumentou, porque todo mundo tem um celular na mão e curiosidade de conhecer a pessoa. Então, tem que ser um pouquinho mais atento para ser gentil e poder retribuir todo esse carinho por você", contou Ary durante o Carnaval, que curtiu nos camarotes, esbanjando simpatia.