Tati Machado causa polêmica com Eliana em coletiva de imprensa do 'Saia Justa' Foto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 08:51 | Atualizado 05/08/2024 08:55

A apresentadora Tati Machado está no centro de uma polêmica após um episódio durante a coletiva de imprensa do programa "Saia Justa", no GNT. Em um vídeo que rapidamente viralizou, a apresentadora teve uma atitude inesperada com Eliana, recém-contratada da Globo. Porém, o episódio não passou despercebido pelos internautas.



Durante a coletiva, Eliana estava comentando sobre seu papel no programa quando foi interrompida por Tati Machado, que tirou o microfone da mão da colega para fazer um comentário. "É isso, meu papel!", dizia Eliana quando foi surpreendida pela atitude de Tati. A situação teria causado um certo desconforto, visível nas reações das pessoas presentes.



A jornalista tentou explicar o ocorrido: "Mentira, tá? O que aconteceu foi que eu e Eliana reparamos que estávamos na gravação e tivemos uma crise de riso", disse a e campeã da "Dança dos Famosos" 2024. No entanto, a justificativa não convenceu a todos e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.



Os internautas não pouparam comentários sobre o comportamento da comunicadora. "A Tati já está se achando a estrela da Globo", criticou uma seguidora. "Falta de educação", apontou outra. "Uma verdadeira Saia Justa", ironizou mais uma, referindo-se ao nome do programa e ao embaraço causado pela situação.