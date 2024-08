Assumiram? Mari Fernandes é vista em momento fofo com influencer - Foto: Reprodução

Assumiram? Mari Fernandes é vista em momento fofo com influencer

Publicado 03/08/2024 15:20

Mari Fernandes estaria vivendo um novo amor! A cantora, que segue aproveitando um momento de descanso em Fernando de Noronha, não está sozinha. Embora ela não tenha publicado registros acompanhada de um possível affair, internautas “flagaram” a famosa com suposta namorada.



A influenciadora Julia Ribeiro publicou um registro envolvida nos braços da artista e com uma linda paisagem de Noronha ao fundo. No post, além do clique fofo com Mari Fernandes, a produtora de conteúdo incluiu uma série de fotos aproveitando o cenário paradisíaco.



“Um dos lugares mais lindos que já conheci”, declarou a jovem na legenda. Embora a cantora não tenha compartilhado a foto ao lado da suposta affair, ela também publicou uma série de registros sozinha no mesmo ponto da praia deslumbrante.



Nas redes sociais, os fãs comentaram sobre o possível romance. “Mas a Mari não namorava a maquiadora dela?”, perguntou uma internauta. “Eu sempre desconfiei que a Mari era do vale”, brincou outro. “Elas estavam na minha cidade se chamando de amor, e assumidas. Espero que sejam muito felizes. Mari parece ser um amor, bem guerreira e talentosa”, revelou mais uma.