Filha de Tata Werneck faz revelação após ver ginastas nas Olimpíadas - Foto: Reprodução

Publicado 03/08/2024 16:27 | Atualizado 03/08/2024 16:28

Tata Werneck compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste sábado (3), um momento especial assistindo à final do salto nas Olimpíadas de Paris ao lado da filha Clara Maria. A humorista e apresentadora assistia à performance da brasileira Rebeca Andrade, que conquistou a medalha de prata, quando sua filha fez uma revelação adorável.



Enquanto acompanhavam a competição, a atriz explicou à pequena que todas as ginastas eram talentosas, mas que estavam torcendo pela Rebeca. "Todas são muito boas, tá, filha? Merecem vitórias. Mas nessa competição, a gente torce pela Rebeca", disse ela, demonstrando apoio à atleta brasileira.



Curiosa sobre os interesses da filha, a comediante perguntou a Clara se ela gostaria de fazer ginástica artística. "Você não viu a Rebeca e falou que queria fazer ginástica?", questionou. Empolgada, a menina concordou. "Sim, queria fazer ginástica artística", revelou, ao que a humorista prontamente respondeu: "Então, a mãe vai colocar você, para você treinar".



Na final do salto, a norte-americana Simone Biles levou o ouro com uma pontuação de 15.300, enquanto Rebeca Andrade garantiu a prata com 15.100 e a americana Jade Carey conquistou o bronze com 14.466. Esta medalha marca a terceira conquista de Rebeca em Paris.