Publicado 05/08/2024 09:35 | Atualizado 05/08/2024 09:36

Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo e noiva de Igor Camargo, decidiu usar suas redes sociais para responder a uma suposta indireta de Graciele Lacerda. A polêmica começou quando a influencer, que está grávida de seu primeiro filho com o sertanejo, compartilhou vídeos sobre "ingratidão", refletindo sobre ajudar pessoas que não reconhecem seus esforços.



"Eu nunca pensei na minha vida passar por um momento de ingratidão. O 'Mô' sempre falava que não admite uma pessoa ser ingrata", disse Graciele em um dos vídeos. Ela continuou explicando que a pior dor é sentir ingratidão de alguém próximo, que deveria ser grato pelas ajudas e apoio recebidos.



Amabylle, ao saber das declarações de Graciele, decidiu se manifestar por meio de uma série de textos nos Stories do Instagram. "A pessoa não desiste, mesmo estando errada, de provocar. Por que não aproveita o seu 'milagre' [gravidez], vai curtir o seu momento e me deixa em paz? Não devo favor a vocês!", iniciou.

A arquiteta detalhou projetos que realizou para Graciele e Zezé, muitas vezes sem cobrar. "A casa que vocês moraram em Alphaville eu realmente assumi o projeto de repaginação de interiores e, em troca do meu trabalho foi comprado um carro em 60 parcelas de R$ 1 mil, que inclusive nunca esteve no meu nome", revelou.



A jovem também negou que ser financeiramente dependente do casal. "Tentam disseminar a ideia de que eu era financeiramente dependente de vocês. Essa é a parte que mais me assusta em meio a todas as mentiras!", desabafou.

"Quando se convive junto por muito tempo, fazemos coisas de coração, sem esperar nada em troca. Mas, se hoje colocarmos tudo na balança, tudo o que um fez pelo outro, quem aqui realmente não fazia de coração e agia de forma fake?", disparou, relembrando o perfil fake que teria sido criado por Graciele.

Por fim, ela questionou a noiva de Zezé: "Afinal, pelas costas, se escondia com outro nome, onde destilava veneno e demonstrava claramente que não havia carinho. Quem aqui é a ingrata? Não vou mais suportar suas provocações! ", concluiu Amabylle, encerrando sua série de desabafos.