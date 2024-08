Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 12:07

Davi Brito, que recentemente surgiu em meio a uma grande polêmica após ser acusado de ameaçar a ex-namorada Tamires Assis com uma arma de fogo, está novamente em evidência. Dessa vez, o campeão do BBB 24 virou motivo de chacota na internet por conta de um erro de português em sua biografia do Instagram.



O ex-BBB, cuja irmã Raquel Brito revelou contar com uma equipe de 40 pessoas para gerenciar sua carreira artística, cometeu um deslize ao escrever "acessoria" em vez de "assessoria" em seu perfil. O equívoco não passou despercebido e logo internautas começaram a fazer piadas sobre o erro, questionando a eficácia de seus colaboradores.



A repercussão negativa foi tanta que Davi decidiu remover o contato da assessoria de sua bio e alterar as informações em suas contas nas redes sociais. A mudança, no entanto, não impediu que os comentários e deboches continuassem, alimentando ainda mais as críticas em torno de sua figura pública.



Essa não é a primeira vez que Davi Brito é alvo de ironias devido à sua escrita. Após sair do reality show da Globo, o baiano deixou um recado para o apresentador Tadeu Schmidt repleto de erros gramaticais: “Gratidão meu Dr. Tadeu muito obrigado foram vários momentos difíceis mais Deus é conosco e nus concedeu a vitória [sic]”, declarou ele, sem utilizar as pontuações necessárias ou escrever as palavras de forma correta.