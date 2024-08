Paulo André foi classificado para as Olimpíadas pela segunda vez - Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 11:41 | Atualizado 05/08/2024 11:41

Paulo André usou suas redes sociais para fazer um desabafo após declarações sobre o Big Brother Brasil repercutirem de forma negativa. Neste domingo (4), o atleta afirmou que sua participação no programa foi crucial para sua vida e que jamais culpou o reality por seu desempenho nas Olimpíadas.

“Seria um lixo se não fosse grato ao BBB”, declarou nos stories do Instagram. "É lamentável ver as manchetes dizendo que botei a culpa no BBB por não ter conseguido um bom desempenho nas Olimpíadas. Essas palavras nunca saíram da minha boca dessa maneira", explicou Paulo André.

O atleta reiterou que participar do reality foi uma escolha própria e que faria tudo novamente pelas experiências vividas. “Sou eternamente grato ao Boninho por ter me escolhido e ter resolvido a minha vida. Entrei no BBB 22 com a conta financeira negativa, tive que vender meu carro para comprar fraldas para o meu filho, e olha que tinha sido semifinalista nas Olimpíadas de Tóquio”, destacou.



O ex-brother finalizou esclarecendo que houve uma distorção em suas falas sobre o ciclo olímpico. “Me perguntaram sobre o meu ciclo olímpico e respondi que tudo que vivi influenciou no resultado final. Não foi o programa que me atrapalhou, foram as minhas escolhas e não me arrependo de nenhuma", concluiu, reforçando que os sacrifícios feitos foram para dar o melhor para sua família.