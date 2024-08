Record consegue remover na justiça uso da marca PlayPlus de site pornô - Foto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 12:41

No último sábado (3), circularam rumores e especulações de que as instalações da Record Rio, localizadas em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, haviam sido incendiadas. Inclusive, o incidente teria demandado da intervenção do Corpo de Bombeiros por cerca de 5 horas para controlar as chamas. Entretanto, o canal resolveu esclarecer a situação para a coluna Daniel Nascimento.



Em contato com este colunista, a emissora informou que não houve um incêndio generalizado, mas apenas um princípio de fogo em uma área da cidade cenográfica, rapidamente combatido. “A Record Rio informa que não houve incêndio nas instalações da sede localizada em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro”, iniciou o comunicado.



A emissora detalhou o incidente: “Durante a madrugada do último sábado, houve um princípio de incêndio em uma parte da cidade cenográfica pertencente à Seriella Productions, empresa responsável pelas produções de dramaturgia exibidas na tela da Record. O incidente foi prontamente combatido pela Brigada de Incêndio presente no local e auxiliada pelo Corpo de Bombeiros”, afirmou.



A Record Rio garantiu que não houve feridos e que as causas do incidente estão sendo investigadas. “Sem que houvesse qualquer dano contra pessoas, as causas estão sendo apuradas”, finalizou a emissora, tranquilizando o público e afastando os boatos. Conforme fonte da coluna, o incêndio atingiu o matagal que cerca os estúdios, dando início aos rumores.