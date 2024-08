Zezé Di Camargo abre o jogo sobre desavença com Lulu Santos: 'Evito' - Foto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 16:15

Zezé Di Camargo surpreendeu ao revelar um desentendimento pendente com Lulu Santos durante sua participação no programa "Sabadou", apresentado por Virgínia Fonseca no SBT. O cantor aproveitou a oportunidade para detalhar a situação, que envolve piadas feitas pelo músico sobre o sertanejo.

Ao ser questionado sobre celebridades com quem evita interações, o noivo de Graciele Lacerda não hesitou em mencionar Lulu Santos. “Não só evito, como já evitei, Lulu Santos. Ele fez muitos comentários e piadas sobre o sertanejo na época em que o ritmo surgiu”, lembrou o famoso, citando uma comparação feita pelo artista que causou desconforto.

O pai de Wanessa Camargo então relatou um episódio específico para ilustrar o desentendimento. “Em uma ocasião, ele estava contando uma história no programa do Jô Soares sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Ele mencionou que, enquanto estava tratando um dente e ouvia sertanejo, achava que o ritmo era comparável a uma dor de dente”, revelou.