Fabiana JustusReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 15:29

Fabiana Justus usou seu perfil nas redes sociais para fazer um desabafo sincero em meio a um dia difícil. A influenciadora, ao ver fotos antigas de momentos felizes, antes de descobrir o câncer, refletiu sobre como era sortuda na época.

Neste domingo (04), a filha de Roberto Justus compartilhou as imagens que trouxeram boas lembranças à tona: uma viagem a Paris com o marido, Bruno Levi D'Ancona, fotos ao lado de amigos, ensaios de gravidez, o parto das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e do pequeno Luigi, de 10 meses, além de ensaios newborn das crianças.

Em seguida, a jovem compartilhou uma reflexão sobre o assunto: "Às vezes me pego olhando fotos minhas de antes, e fico pensando: 'Como eu era sortuda de não ter tido nada ainda!' Hoje tô naqueles dias meio bleh, sabe? Meio triste de ter que lidar com tudo isso", desabafou.



Apesar do desânimo, a influenciadora lembrou da bênção de estar em remissão completa. "Mas aí eu lembro do quanto fui abençoada por estar em remissão completa. Tudo depende de onde direcionamos nosso olhar. Tô dividindo isso com vocês para mostrar que também tenho meus dias difíceis e para baixo. E faz parte!", concluiu, mostrando que é normal ter momentos de fragilidade, mesmo após grandes vitórias.



Em janeiro deste ano, a empresária foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Desde então, ela compartilhou várias etapas do tratamento invasivo e complexo. Em junho, anunciou a remissão da doença e, na última semana, realizou uma cirurgia para retirar um nódulo benigno na paratireoide.