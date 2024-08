Ex-BBBs Isabelle e Matteus trocam declarações e encantam fãs na web - Foto: Reprodução

Ex-BBBs Isabelle e Matteus trocam declarações e encantam fãs na webFoto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 17:19

Isabelle Nogueira já compartilhou diversos momentos fofos nas redes sociais ao levar o namorado Matteus Amaral para conhecer sua terra natal. Agora foi a vez da dançarina conhecer Alegrete, no Rio Grande do Sul, cidade onde o ex-BBB cresceu. Durante a viagem, o casal compartilhou registros encantadores nas redes sociais e trocaram declarações apaixonadas.



Em seu perfil no Instagram, o gaúcho publicou uma foto da amada andando a cavalo e usando trajes típicos do sul do país. "Nossos caminhos se cruzaram de uma maneira inimaginável. Que se alguém chegasse até mim e contasse, eu jamais acreditaria", começou ele na legenda, evidenciando a surpresa e a felicidade pelo encontro improvável que os uniu.



Matteus expressou seu orgulho em poder compartilhar a cultura gaúcha com a amada. "Tu não tem noção da minha felicidade e orgulho em poder te apresentar a minha cultura gaúcha. Da mesma forma que vi a tua felicidade em me apresentar a tua. Amei ir na tua terra e estou amando tu aqui na minha", afirmou.

Em outro momento, o ex-brother declarou seu amor pela influenciadora. "Que possamos viver muitos momentos inesquecíveis como o de hoje e somarmos ainda mais um na vida do outro. Te amo minha morena", concluiu, emocionado com a experiência.



Nos Stories do Instagram, Isabelle também abriu o coração. "Como são as coisas da vida, né?! Há uns meses atrás éramos apenas adversários de jogo, sem expectativa alguma de viver algo com você, e você me falava o que hoje está me apresentando", refletiu.

"Jamais apostaria que seríamos um casal. E muito menos que viveria esse intercâmbio cultural com você. 'Provérbios 16:9 A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor'. Obrigada por tudo!", finalizou a Cunhã-Poranga do Boi Garantido.