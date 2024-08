Ex-BBB Pedro Scooby - Foto: Reprodução

Recentemente Pedro Scooby surgiu nas redes sociais para fazer uma denúncia que culminou no afastamento de um juiz Ben Lowe das Olimpíadas Paris. A decisão veio após viralizar uma foto polêmica na qual ele aparece ao lado de um dos surfistas em disputa pela medalha olímpica, imagem que ganhou notoriedade graças ao ex-BBB. Agora, o surfista resolveu se pronunciar sobre a cobrança excessiva de medalhas aos competidores.

Em seus stories do Instagram, o ex-marido de Luana Piovani lamentou a sabotagem aos esportistas. “Eu vejo nós mesmos, brasileiros, diminuindo atletas nossos que não ganham medalha, mano. Bicho, sei lá, não sei se as pessoas têm a dimensão do quanto é incrível [participar], foda, né? Estar nas Olimpíadas”, iniciou o surfista.



Em seguida, ele explicou que todos se esforçam para dar o seu melhor nas provas. “Essa pessoa que, de repente, não se deu bem nessas Olimpíadas, ela vai treinar, pode ser que ela volte nas próximas Olimpíadas e ganhe uma medalha. Tá vendo?”, explicou.



O ex-BBB afirmou que o tratamento aos esportistas deve ser outro. “A gente tem que incentivar, ‘ó cara, parabéns, treina mais pra próxima vez e volta melhor’. Galera diminuindo nós mesmos, brasileiros, diminuindo nossos próprios atletas, mano. Cara, que tá acontecendo com o mundo, que tá acontecendo com as pessoas?”, disparou, indignado.



O marido de Cintia Dicker explicou que é surfista de ondas gigantes, uma modalidade inexistente nos jogos olímpicos. “Assim, até pessoas de outros esportes que não têm as Olimpíadas, se perguntar pra elas, ‘cara, você teria vontade de competir nas Olimpíadas?’ Claro, é o maior evento esportivo do mundo [...]”, finalizou, revelando que é um desejo dele participar de uma competição tão nobre.