Camila Moura revela guarda compartilhada de cachorros com ex-marido Lucas Buda Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 19:18 | Atualizado 05/08/2024 19:21

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, não deixou barato a declaração do capoeirista durante sua participação no Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. Lucas havia afirmado que errou ao se "entrelaçar" com Giovanna Pitel no reality, após ser alfinetado pela apresentadora.



Patrícia questionou Lucas sobre a reação do público à sua atitude no reality: “Agora, você não imaginava que o Brasil ficou com raiva de você entrelaçando com a Pitel?”. Lucas respondeu de forma descontraída: “O que eu mais ouço hoje é o seguinte: ‘eu te odiava, mas hoje estou te amando’. Isso é o que mais importa”. A apresentadora, no entanto, insistiu: “Você é um cara simpático, muito legal, a gente gosta de você, porém você foi muito sacana”. Lucas admitiu: “Errei! Quem não erra?”.



Ao assistir ao vídeo do programa, publicado na página de notícias Alfinetei, no Instagram, Camila Moura expressou sua indignação. “‘Errei, fui moleque!’ Aham, foi pior do que moleque, foi irresponsável, sem empatia nenhuma, e até hoje não teve a decência de pedir desculpas pelos danos emocionais que me causou ou o que sua família e amigos fizeram comigo”, desabafou.



Camila não parou por aí e continuou sua crítica: “Justificar toda merda que rolou em frente às câmeras e no off com ‘fui moleque’ é foda, né Buda? Deveria te mandar os gastos com o divórcio e com os médicos e medicamentos pesadíssimos que tive que usar para passar pelo inferno que passei pela sua ‘molequice’! Ah, para Lucas, não f*de”, concluiu a ex-esposa.