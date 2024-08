Duda Reis ’ostenta’ chupetas de grife que comprou para a filha - Foto: Reprodução

Publicado 05/08/2024 20:17 | Atualizado 05/08/2024 21:27

Grávida da primeira filha, Duda Reis iniciou o enxoval de Aurora nesta segunda-feira (5) com uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. A influenciadora foi acompanhada pelo hair stylist Du Nunes e optou por itens de luxo para sua futura herdeira.



Entre as escolhas sofisticadas da influenciadora, as chupetas da marca de cristais Swarovski chamaram a atenção. Encantada com os acessórios, a futura mamãe não resistiu e adquiriu duas unidades. Cada chupeta custa aproximadamente US$ 60, totalizando cerca de R$ 343 por item. Ou seja, ela teria desembolsado cerca de R$ 686 no par de mimos.



Em seus stories do Instagram, a famosa divulgou uma foto das chupetas na caixa. "Vocês têm dúvidas que eu comprei? Comprei duas lindas!", revelou Duda , mostrando as preciosas aquisições. A influenciadora fez questão de compartilhar cada detalhe com seus seguidores.



A viagem para Orlando marca um momento especial na vida de Duda Reis, que está empolgada com a chegada de Aurora. Além das compras, a futura mamãe aproveitou a ocasião para curtir a companhia de Du Nunes e preparar tudo com muito carinho para a filha.

Para quem não acompanhou, a influenciadora está grávida da primeira filha com o marido Du Nunes. A pequena irá se chamar Aurora e Duda Reis já está no quarto mês da gestação.