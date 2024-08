Gusttavo Lima e Andressa Suita - reprodução do instagram

Publicado 06/08/2024 08:50

Um fã do cantor Gusttavo Lima deixou a web perplexa ao divulgar um vídeo da sua nova tatuagem em homenagem ao sertanejo e sua esposa, Andressa Suita. A tatuagem, que ocupa uma grande parte das costas do rapaz, mostra o casal em uma posição curiosa que causou espanto e risos nas redes sociais.



Neste fim de semana, o desenho viralizou nas redes sociais. A tattoo teria sido meticulosamente planejada para criar um efeito de movimento conforme o rapaz contrai seus músculos. Ao flexionar as costas, a imagem de Gusttavo Lima parece se inclinar e dar um beijo em Andressa Suita. A criatividade e a execução do desenho arrancaram reações mistas dos internautas, que não pouparam comentários.



Logo após o vídeo viralizar, a internet foi tomada por uma onda de comentários. “Não sabe nem se o casal vai ser eterno e o cara eterniza nas costas, ah gente!”, comentou uma seguidora, expressando seu espanto. Outro usuário destacou a coragem do fã: "O que falta de noção tem de coragem".

Ainda houve quem ficasse incrédulo com a homenagem: "Mas gente... Como pode ter tanta gente sem noção", comentou uma terceira pessoa. “Sorte dele que está nas costas, senão era depressão certa”, apontou mais um internauta. “Achei q já tinha visto de tudo nessa vida”, confessou outro, abismado com a cena.