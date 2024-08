Manu Gavassi esclarece polêmica com Juliette: 'Escândalo ridículo' - Foto: Reprodução

Manu Gavassi esclarece polêmica com Juliette: 'Escândalo ridículo'Foto: Reprodução

Publicado 06/08/2024 09:31

Manu Gavassi voltou a tocar em um assunto polêmico durante sua participação no “De Frente Com Blogueirinha”, nesta segunda-feira (5). A cantora, que no final do ano passado acusou a equipe de Juliette de plágio pelo clipe de "Quase Não Namoro", esclareceu o ocorrido e revisitou suas declarações passadas, dando a entender que ela exagerou na época.

Para quem não lembra, na ocasião, a cantora afirmou estar "extremamente triste" e acusou conhecidos de "pegarem referências diretas" do projeto "Gracinha", lançado por ela em 2021. Porém, na entrevista, Manu adotou um tom mais compreensivo e explicou que não foi um caso de plágio intencional. "Não foi plágio! Houveram semelhanças, mas não foi culpa dela, foi culpa do designer", afirmou.

Blogueirinha então aproveitou a oportunidade para abordar que elementos do projeto "Gracinha" teriam sido inspirados por seu próprio trabalho anterior, "Áudio de desculpas", lançado em 2019. A cantora admitiu que havia se "plagiado" e reagido de forma exagerada. "Ou seja, eu me plagiei, e depois fiz um escândalo ridículo. Sendo que eu que tinha feito o próprio plágio", confessou.

Em seguida, ela também mencionou que a fonte utilizada nos títulos dos projetos poderia ser utilizada por qualquer um. "Não, e eu tô falando que é parecido, sendo que é uma fonte aberta, eu nem paguei essa fonte. Eu descobri isso depois", contou.



A cantora concluiu dizendo que entende a situação. "Não acho que foi plágio, de jeito nenhum. Mas, eu acho que existe uma linha tênue entre essas semelhanças. A equipe que trabalha e o que a gente respeita e o que a gente ignora. Muita coisa é parecida e eu não sou o alecrim dourado, dona da propriedade intelectual de tudo, eu entendo isso. Mas enfim, falei o que eu queria falar na época", finalizou.