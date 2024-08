Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho caçula - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 12:04 | Atualizado 06/08/2024 12:04

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao revelar que pretende abrir uma igreja nos próximos cinco anos. Em interação com os seguidores, ela explicou sua visão sobre o assunto. Aos 36 anos, a produtora de conteúdo adulto visa criar a comunidade para acolher pecadores, diferente de outras congregações que condenam os mesmos.

Em uma interação com os fãs por meio dos seus stories do Instagram, a mãe de Arthur Urach detalhou o desejo religioso. "Quero falar de Jesus com a língua de cobra, de uma forma que as pessoas se sintam acolhidas e não julgadas", revelou.



Em suas declarações, Andressa enfatizou que sua igreja será diferente das demais: "Não vou tirar dinheiro de ninguém. Quero que minha igreja seja um lugar de acolhimento para todos, pecadores e não santos, onde o que recebo de Jesus eu possa dar de graça", afirmou.



Além de compartilhar seus planos espirituais, a modelo revelou detalhes sobre o recente procedimento de bifurcação da língua, que custou R$1.350. Com mais de 30 cirurgias plásticas no currículo, ela também planeja fechar o corpo com tatuagens, ignorando as críticas: "Quero mais é que falem, é propaganda gratuita para mim", disparou.