Natuza Nery e DatenaReprodução

Publicado 06/08/2024 20:20 | Atualizado 06/08/2024 21:25

“O senhor me deixa terminar”! Foi uma das frases de Natuza Nery para Datena ao entrevistá-lo em uma sabatina no G1, na tarde desta terça-feira (6). Datena, que além de apresentador, é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo (PSDB), parece ter tido dificuldade em sair do lugar de entrevistador para entrevistado, segundo Natuza.



O clima esquentou entre os dois, ao vivo. De acordo com a jornalista, o apresentador poderia estar sendo machista ao interromper a sua fala: “O senhor já ouviu falar da expressão manterrupting? Que é quando um homem não deixa a mulher falar”, questionou, impaciente com o entrevistado.

“Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar!”, no que Datena respondeu: “Eu também preciso ter o direito de responder!”, disse o pré-candidato, após falar por 6 minutos ininterruptos enquanto Natuza tentava fazer as perguntas.



Datena rebateu dizendo que tem muito respeito pelas mulheres: “Estou falando com uma entrevistadora, independente do gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma”. E ao ser solicitado por Natuza para ser mais objetivo, Datena respondeu: “Você me faz uma pergunta complexa e quer uma resposta rápida? É impossível”.

Em seguida, a apresentadora continuou a entrevista e riu de uma brincadeira feita por Datena, tentando apaziguar os ânimos.