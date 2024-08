Marília Mendonça com o irmão, João Gustavo - Reprodução

Marília Mendonça com o irmão, João GustavoReprodução

Publicado 06/08/2024 14:19 | Atualizado 06/08/2024 14:35

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, viu sua conta em rede social sair do ar após uma série de declarações polêmicas feitas na noite da última segunda-feira (5). O rapaz, de 23 anos, desabafou sobre as coisas que precisou engolir para manter o legado da irmã intacto, prometendo trazer tudo à tona. Além disso, ele se defendeu de acusações de que estaria usando a herança deixada para o sobrinho, Léo.



Por meio de seu perfil no X, antigo Twitter, o cantor iniciou uma série de desabafos. “Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu decidir abrir a m*rda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás”, começou João Gustavo, indignado.



Em seguida, ele mencionou algo pesado que vem guardando para si: “Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marília, vou falar. Então, não esfriem o assunto”, pediu o rapaz, antes de acrescentar: “Manter um legado intacto = empurrar toda a m*rda para debaixo de um tapete e fingir que tudo foram flores. Tudo bem!”, disparou.



O irmão da Rainha da Sofrência também aproveitou o momento para rebater as acusações sobre usar a herança do filho de Marília Mendonça: “Ah, estão falando que vivo às custas do dinheiro do Léo. Por que que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se eu mexo em dinheiro do Léo? Perguntem ao pai do Léo se eu esbanjo com dinheiro do filho dele. Seus imundos podres do car*lho”, detonou.



Por fim, o artista reforçou sua luta para proteger o legado da cantora: “Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra”, afirmou. Antes de desativar sua conta, ele se despediu dos seguidores: “É isso, boa noite! Na hora certa vocês vão saber de tudo. E não se assustem. O ser humano virou isso”.