Cantora gospel Isadora Pompeo é socorrida às pressas após desmaio em show - Foto: Reprodução

Publicado 06/08/2024 12:22 | Atualizado 06/08/2024 12:26

A cantora gospel Isadora Pompeo desmaiou durante um show na 35ª Exposição Agropecuária de Palmeiras de Goiás. Na noite desta segunda-feira (5), a equipe da cantora informou que o mal-estar foi causado por uma queda na pressão arterial, levando ao desmaio repentino. A artista foi rapidamente socorrida e retirada do palco, gerando apreensão entre os fãs presentes.



Pouco depois, a equipe da famosa usou o seu perfil no Instagram para explicar a situação. No comunicado, foi dito que Isadora precisou deixar o show "imediatamente" para receber atendimento médico. A postagem tranquilizou os seguidores, garantindo que ela está se recuperando bem. "Oi, gente. Já estou melhor! Amanhã explico tudo pra vocês", escreveu a cantora durante a madrugada.



A artista, que ganhou destaque nacional com a música "Bênçãos que não têm fim", agradeceu o apoio dos fãs e prometeu mais informações sobre o ocorrido em breve. Já a sua equipe emitiu um comunicado oficial detalhando o incidente e destacando o rápido atendimento que ela recebeu após o desmaio.



"A cantora, no momento em que estava realizando o show em Palmeiras de Goiás, passou mal e teve que ser levada imediatamente para ser socorrida. Após o ocorrido, teve todo o auxílio e está se recuperando. Voltaremos com mais informações e notícias em breve", afirmou. A equipe agradeceu o público presente e pediu orações para a recuperação completa da jovem.

