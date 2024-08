Joelma - Reprodução / Instagram

Joelma Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 18:49 | Atualizado 06/08/2024 20:02

Uma situação chata envolvendo uma confusão com dois shows da Joelma desagradou aos fãs da cantora, que teve apresentações marcadas no dia 7 de setembro no Rio de Janeiro e em São Paulo: “amador”, disse um fã, sobre a possível falha na equipe de produção da cantora.



A carreira da ex-calypso está sendo administrada pela filha, Natália Sarraff, e o genro, Ricardo Lago, que negam a duplicidade na agenda, apesar dos contratos assinados. Segundo eles, o show do dia 07/09 será em São Paulo, o que levou à suposição de um “calote” no Espaço Hall, do Rio.



Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metropolis, a cantora não aceitou fazer os dois shows no mesmo dia, pois ela não faz “dobrada”, segundo a própria filha, Natália, que supostamente teria marcado os dois shows. O problema é que os ingressos no Rio já estão quase todos vendidos!



“Foi divulgado há uns dois, três meses, um show no Rio de Janeiro da turnê Bateu Saudade, dia 7 de setembro, divulgado pela equipe da Joelma. Em seguida, a casa de shows liberou a venda de ingressos, os fãs compraram, era algo oficial, a equipe divulgou… Compramos, primeira vez que Joelma vem ao Rio depois do sucesso do Tacacá (…) Ricardo me divulga um show em São Paulo, no mesmo dia”, afirmou Tinho Senna em uma disparada de stories sobre o caso, no Instagram.



E continuou:



“Todo mundo entrou em desespero, mas até então achamos que era uma dobra. Mas Natália confirmou que Joelma não faz mais dobra. E aí? Agora ela está lá nos comentários dizendo que é mentira, que não vai ter show, para incentivar os fãs a atacarem a casa”.





Revoltado, ele disse “acabou” com a equipe de Joelma.





“Quem divulgou foi a equipe da Joelma, a gente confiou em vocês, equipe. A cachorra vocês fizeram com a gente, não foi com contratante (…) A gente não vai atacar a casa. Quem divulgou esse c*ralh* foi vocês, cambada de amador, incompetente, seus merd*s”, afirmou, revoltado.