Felipe Máximo/Ken Humano - Reprodução

Felipe Máximo/Ken HumanoReprodução

Publicado 06/08/2024 22:54

Mais conhecido como Ken Humano, Felipe Máximo, de 20 anos, desistiu de parecer o famoso boneco da Mattel, Ken, namorado da Barbie. A transformação chama a atenção: cavanhaque, uniforme de posto de gasolina e um boné no lugar da maquiagem, da peruca e de todo o repertório artístico que Felipe sabe compor com maestria e exuberância!

O ex-personagem está focado agora em se estabilizar na vida pessoal, com propósito de um cotidiano mais comum, obtendo o próprio sustento:

“Sinto que, pela primeira vez, consegui uma oportunidade e, com paciência, vou conquistar uma máquina de lavar, um ventilador, e olhar para o meu lar sabendo que tenho segurança e conforto. É o essencial, e venho buscando [isso] há muito tempo”, disse o ator em entrevista.

Ele revela que anseia por uma nova vida: “Almejo ter paz na vida e sossego. É uma sensação que perdi muito cedo! Hoje, posso fazer por mim e estou nessa missão”.

Apesar da transição de carreira e de aparência, Felipe não se arrepende do seu passado e demonstra sabedoria: “Jamais vou me arrepender de ter vivido tudo isso. Olho para as fotos e vídeos e [sinto] como se fosse outra pessoa mesmo”.

Sem arrependimentos, ele comemora: “Como uma fênix, morri e nasci de novo. Eu tive novas oportunidades e experiências. Tudo soma, de uma forma positiva ou negativa”, afirmou o ex-Ken, que não dispensa a possibilidade de novos trabalhos na carreira artística.