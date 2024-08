Lulu Santos está bem e em casa após ser internado por quadro viral - Reprodução / Instagram

Lulu Santos está bem e em casa após ser internado por quadro viralReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 19:58

Rio - Boas notícias! Após ser internado com quadro viral compatível com sintomas da dengue , Lulu Santos já está em casa depois de receber alta médica nesta terça-feira (6). Segundo o comunicado emitido pela equipe do cantor nesta quarta-feira (7), ele está bem.