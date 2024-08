Sabrina Sato faz leitura de mão em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 16:57

Rio - Sabrina Sato decidiu saber como será seu futuro com uma leitura de mãos. Nesta quarta-feira (7), a apresentadora mostrou o encontro que teve com o quiromante Ito San, um japonês de mais de 90 anos famoso por supostamente acertar as leituras no bairro da Liberdade, em São Paulo.

"Existe um japonês de 90 e poucos anos lá na Liberdade, que lê sobre o futuro das pessoas, é uma técnica em que ele faz a leitura das mãos. Essa eu quero ver", iniciou Sabrina no vídeo publicado nas redes sociais. "Quiromancia, fisionomia e numerologia", listou a apresentadora sobre as especialidades de Ito San.

Ao se encontrar com o quiromante, Sabrina foi questionada se sabe falar português. "Só sei cantar", respondeu ela. Na leitura, Ito San viu que a apresentadora está cansada e deu uma bronca nela para não dormir com o celular no quarto.

Em seguida, ele apontou que a vida profissional de Sabrina está muito boa e a aconselhou a não contar sobre seus projetos. "O silêncio vale ouro, então eu tenho que ficar quietinha", completou a apresentadora. Sobre a vida pessoal, Ito San afirmou que vem casamento por aí, além de mais dois filhos.

"Casamento! Tem casamento chegando", exclamou ele, que advertiu: "Cuidado para não casar muito". "A nova Gretchen vem aí", brincou Sabrina. "Está marcado aqui três filhos", completou Ito San. "Viu, só? Tenho uma, vem mais dois. Gêmeos?", se animou a apresentadora.

Sabrina Sato, que está se preparando para uma viagem para o Japão em busca de seus antepassados, recebeu a autorização do quiromante: "Vai a outro país e ganha sucesso". "Muito obrigada por todas as dicas e aprendizados aqui hoje", finalizou a apresentadora.