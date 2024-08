Fabiana Justus emociona a web com registro de primeiros passos do caçula - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 20:46

Rio - Fabiana Justus explodiu o fofurômetro ao compartilhar o registro do filho caçula, Luigi, de 11 meses, dando os primeiros passos. Nesta quarta-feira (7), a influenciadora, que ficou emocionada, dividiu o momento com os seguidores no Instagram.

"Os primeiros passinhos a gente nunca esquece! E óbvio que a mamãe aqui se emocionou demais! Tão tão tão grata por estar aqui vivendo tudo isso!", escreveu Fabiana, que pegou os seguidores de surpresa ao revelar, no início do ano, que foi diagnosticada com leucemia mieloide. Desde então, ela compartilhou os passos dos tratamentos e, em abril, comemorou o transplante de medula óssea.

Nos comentários do post, os internautas ficaram emocionados com o registro feito pela filha de Roberto Justus. "Que lindo, que emoção né? E a carinha de felicidade dele, ao dar os passinhos sozinho, sentindo a liberdade de poder andar sem ajuda! Filho é muita fofura!", escreveu um perfil. "Ai meu Deus! Que benção, Fabi, você poder acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do Luigi logo depois de uma tribulação. Muita saúde pra vocês e amor também", disse outro.