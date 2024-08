Bruna Marquezine causa ao reproduzir coreografia ousada com a irmã, Luana Maia - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 15:42

Rio - Bruna Marquezine de 29 anos chamou a atenção dos internautas após compartilhar um vídeo em seu perfil no Instagram, dançando com sua irmã, a estudante Luana Maia.



A atriz, que está curtindo uma temporada na Itália ao lado do namorado João Guilherme e da irmã, compartilhou um registro de um passeio de barco. No vídeo, Bruna aparece com um short, uma regata e um chapéu, enquanto Luana veste um vestido azul e as duas dançam uma coreografia viral e rebolaram muito ao som da canção "Apple", de Charli XCX.