Maria Flor e Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 12:50

Rio - Zé Felipe, de 26 anos, marcou presença na escola das filhas, Maria Flor, de 1 ano, e Maria Alice, de 3, em Goiânia, nesta terça-feira (13), para conferir a apresentação, em homenagem ao dia dos pais, da caçula. O cantor compartilhou alguns cliques com a herdeira no Instagram e mostrou o presente que ganhou da pequena, feito com palitos de sorvete e uma foto dos dois.

"Dia de apresentação dos dias do pais na escolinha da 'Floflo', quinta é da Maria Alice, pensa na felicidade. Que dia incrível", afirmou.

Virginia também mostrou o mimo que o marido ganhou de Maria Flor. "Foi a coisa mais fofa da vida. Floflo já tá super adaptada na escola e foi linda na apresentação", escreveu a apresentadora do SBT.