Monique Evans faz forte desabafo sobre depressãoReprodução / Instafgram

Publicado 13/08/2024 11:17

aRio - Monique Evans, de 68 anos, explicou o motivo de seu sumiço nas redes sociais em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta segunda-feira (12). Visivelmente abalada, a apresentadora revelou que tem enfrentado fortes crises de depressão, desde que retornou da viagem de lua de mel com a mulher, Cacá Werneck, e pediu para os fãs não julgá-la.

"Estou desaparecida, né… Vim aqui porque recebo muitos recados, muitas pessoas preocupadas, outras me julgando porque não tenho aparecido, e porque a Cacá está fazendo tudo em casa e eu não estou ajudando. Mesmo a minha família achando que eu não deveria falar sobre isso, eu vou falar. Já tem um tempo, começou quando eu voltei da viagem. E foi piorando. É uma depressão muito forte que eu tenho sentido, a ponto de não conseguir sair do quarto. Já fiz algumas coisas, mas assim, para sair na rua, é uma loucura. É um esforço que vocês não têm noção, é pânico que dá, aflição", desabafou.



Monique relatou que nos últimos dias precisou ir ao hospital. "Achei que fosse algum problema de coração. Fiz exames, minha pressão estava alta. Pensei que pudesse estar tendo um ataque cardíaco, de tamanho medo que tenho de sair na rua... Vou voltar ao médico e ele vai mudar as minhas medicações. Quem nunca teve depressão, acha que precisa ter um motivo. Gente, não existe motivo. É uma ferida na alma, uma dor na alma. Você está no fundo do poço e não consegue sair de lá", lamentou.



A apresentadora ainda explicou que mora longe de sua família, uma vez que Bárbara reside no interior de São Paulo e seu outro filho não vive mais no Brasil. "Minha família toda mora longe. Só tem minha mãe aqui, que não é capaz de me ajudar, e a Cacá, que está com os problemas dela. Não quero me internar porque tenho muita coisa para resolver, muita conta para pagar. Não dá, porque lá dentro você não pode ter seu celular...Já me internei duas vezes. Meu filho estava aqui no Brasil e ele pagava (as contas) pra mim.Então, estou dentro do meu quarto, quieta, tentando aguentar. (O médico) vai trocar meus medicamentos, sei que demora uns 15 dias para fazer efeito", detalhou.



Na sequência, Monique informou que tem borderline. "Você já nasce com isso. Eu convivi com isso sem saber o que era, sem saber porque me sentia diferente das outras meninas. A Bárbara (sua filha) segurou muito minha barra quando era adolescente, a gente morou sozinha, ela via as crises que eu tinha. Hoje em dia, graças a Deus não tenho mais aquelas crises, mas estou passando por uma crise mais diferente. Estou muito abalada, como se o mundo estivesse acabando realmente pra mim. Tem minha mãe que tenho que dar força e tenho que continuar fazendo minhas coisas. Vou ao psiquiatra, vou tentar fazer alguma coisa para conversar com as pessoas, porque não posso ficar trancada dentro dessa casa. Por favor, não me julguem", pediu.

Bárbara Evans se manifesta



Barbara Evans usou as redes sociais para comentar o forte desabafo da mãe. Em uma sequência de vídeos, a influenciadora digital e modelo contou que a ajudou a vida toda e continua dando apoio mesmo longe. "Minha mãe acabou de postar uma sequência de stories falando da depressão dela. Muita gente tem depressão, é uma coisa muito ruim, e ela convive com isso desde que nasceu. Ela fala no vídeo que, quando éramos só nós duas, passei por muitas coisas, as crises eram bem mais fortes, eram diferentes. É uma coisa bem difícil de lembrar e de falar, mas superamos isso juntas", afirmou.

"Vivi toda minha vida com ela com depressão, então compreendo e respeito. Claro que, se ela optar em se internar, a gente vai dar um jeito de pagar as contas dela, vai dar um jeito de ajudar. Sempre estamos mandando muito amor por aqui, as crianças são apaixonadas por ela. A gente ama muito minha mãe e tudo que a gente puder fazer para ajudar a gente faz", finalizou.