Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Nicolas Prattes e Sabrina SatoReprodução do Instagram

Publicado 13/08/2024 07:37 | Atualizado 13/08/2024 07:38

Rio - Nicolas Prattes abriu o jogo e fez uma revelação sexual no programa "Sobre Nós Dois", apresentado pela namorada Sabrina Sato e Marcelo Adnet, que vai ao ar na noite desta terça-feira (13), no GNT. Em uma prévia do programa, divulgada no Instagram, o ator revelou quantas vezes faz sexo com a amada por semana no início do namoro. Os dois estão juntos desde fevereiro deste ano.

fotogaleria

"Considerando que se vê 7 dias na semana? Se vendo de segunda a segunda, no início do namoro? Umas 50 vezes", disparou o artista, que está no elenco da próxima novela das 21h, da TV Globo, "Mania de Você". "São 7 dias na semana e 24 horas por dia! De férias, absolutamente sem fazer nada, absolutamente nada", completou.

Fernanda Rodrigues e Marina Ruy Barbosa, que também participam da atração, se surpreenderam com a declaração. "Nicolas, 50 vezes?", reagiu Marina. "Gente, eu convido todo mundo a se retirar. Eu vou embora", brincou Fernanda.



Em seguida, Sabrina se explicou. "Calma aí, gente! É o seguinte, até parece que a Marina está viajando com o boy dela, com o Abdul (Fares) e não estão lá? Marina, eu vejo os beijões que ele te dá. É uns beijos assim, que parece que vai engolir ela”, enfatizou. "É? Você vê? Onde?", perguntou a ruiva.