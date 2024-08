Rodrigo Godoy opina sobre a autobiografia de Preta Gil - Reprodução do Instagram

Rodrigo Godoy opina sobre a autobiografia de Preta GilReprodução do Instagram

Publicado 13/08/2024 08:17

Rio - Rodrigo Godoy contou que não pretende ler a autobiografia da ex-mulher, Preta Gil, ao responder a pergunta de um internauta no Instagram Stories, nesta segunda-feira (12). O personal trainer comentou o assunto, falou sobre a possibilidade dele também escrever um livro e revelou que a cantora disse que ia fazer de tudo para ferrar com a vida dele.

"Não li, não lerei, porém, tenho certeza de como vão estar escritas as coisas quando chegar na minha parte, porque usa muito as minhas palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer dizer, independente de qual seja, conheço muito mais do que ninguém, também é muito bem assessorada, e sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante", afirmou ele, que também foi procurado para escrever um livro.

"Muita gente me procurou para perguntar se eu queria também escrever livro, falei que não inicialmente. Porém, talvez seja um mal necessário, espero que leiam porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo de que eu fiz isso, aquilo outro. O macho escroto fez isso e aquilo", destacou.

Em seguida, Rodrigo revelou que a filha de Gilberto Gil disse que ia ferrar com a vida dele. "(Preta) sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo para f***e minha vida e está cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem. Estou quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada, nunca fui a lugar nenhum", frisou.

Por fim, o personal declarou: "Também posso abrir minha boquinha para falar dos outros, inclusive de um monte de amizade que me crucificou, um monte de gente que tem telhado de vidro e memória curta, um bando de hipócrita. Se eu abrir minha boca para falar dos outros, a casa de uma galera cai. É de um monte de coisa, não é só de relacionamento, não. Só que não sou isso aí, mano. As pessoas sabem de si. Espero que leiam também caso eu escreva um livro. Pode ser que tenha coisas que nunca foram ditas por aí".

Após enfrentarem problemas no casamento, Preta e Rodrigo colocaram um ponto final na relação no ano passado, após oito anos, durante o tratamento de câncer da cantora. O personal foi acusado de trair a artista com a ex-estilista dela.