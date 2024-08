Katy Perry e Orlando Bloom se aventuram ao saltar de helicóptero - Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 21:29

Rio - De férias na França, Katy Perry aproveitou o dia ensolarado para se aventurar com Orlando Bloom. O casal pulou de um helicóptero sem paraquedas e caiu direto no mar. O vídeo do momento de diversão foi compartilhado pela cantora no Instagram, nesta segunda-feira (12).