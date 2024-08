Pedro Scooby conta o que atrapalha na hora 'H' - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby conta o que atrapalha na hora 'H'Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 18:06

Rio - Pedro Scooby vai participar "Surubaum", programa no Youtube de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e revelou em uma prévia do programa, publicada neste domingo (11), algumas coisas que o distraem na hora 'H'.

"Como eu tenho déficit de atenção, assim, se tiver muita coisa por perto, por exemplo, bicho. Se tiver bicho no quarto, cachorro me olhando, dificulta, dificulta", confessou ele. "Pode até rolar, mas dificulta!", disparou.A apresentadora também admitiu que não gosta da presença dos pets durante o momento íntimo. "Eu também não gosto", disse Giovanna.Pedro é casado com a modelo Cíntia Dicker, com quem tem Aurora, de 1 ano. Ele também é pai de Dom, de 12, e dos gêmeos Liz e Bem, de 8, da antiga união com Luana Piovani.