Alcione surpreende ao visitar fã paraibano em casaReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 17:36 | Atualizado 12/08/2024 17:38

Rio - Alcione viveu um momento especial após seu show em Campina Grande, na Paraíba. A cantora chegou de surpresa, no domingo (11), na casa de um fã que acompanha e coleciona materiais e momentos da cantora há 35 anos. Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo mostrando a reação de Reginaldo ao vê-la.

Reginaldo Marrom, como é conhecido, é fã de Alcione e em sua casa há diversos CDs, fotos, jornais e revistas, além de um vestido e de diversos outros materiais sobre ela.Nas imagens, Alcione conhece a coleção do fã e agradece pelo carinho. "Eu estou indo pro aeroporto mas disse para passar na sua casa antes, pela sua atenção comigo".No Instagram, Reginaldo celebrou o momento. "Que falar desse encontro, dessa visita, que nem nos melhores sonhos viesse a se realizar? Ainda estou buscando palavras para descrever o tamanho da emoção que senti. Irá passar muitos dias para acreditar que a maior cantora do Brasil esteve aqui na minha casa. Grato por vários momentos felizes que você me proporciona com sua voz, suas músicas e principalmente com seu carinho a cada encontro".