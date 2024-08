Robert Downey Jr. retorna à Marvel como Doutor Destino - AFP

Publicado 12/08/2024 17:04

Rio - Rhett Reese e Paul Wernick, co-roteiristas de "Deadpool & Wolverine", revelaram que Robert Downey Jr. foi convidado para reprisar o Homem de Ferro no mais recente sucesso da Marvel, mas que teria recusado a oferta depois de já ler a cena, criada por Ryan Reynolds.

Em entrevista ao portal "IndieWire", os co-roteiristas disseram que não sabiam do retorno de Downey Jr. à Marvel como Doutor Destino, o que fez a recusa ter sentido depois do anúncio da gigante do entretenimento.

"Nos bastidores, não sabíamos sobre o Doutor Destino. E não havia como ele fazer os dois", contou Paul Wernick, que disse ter finalmente entendido o motivo para que o ator não aceitasse o convite. "E então dissemos: 'Oh, Downey não diz 'não' para Ryan Reynolds, diz? Ninguém diz não para Ryan Reynolds'", brincou.

Robert Downey Jr. foi cotado para uma cena do início do filme, em que Deadpool usa a máquina do tempo de Cable para pular para a Linha do Tempo Sagrada a fim de se candidatar para uma vaga na escalação dos Vingadores. Na ideia original, o personagem de Ryan Reynolds teria uma reunião Homem de Ferro e Happy Hogan, este último que fez parte do longa.

"Queríamos que ele (Robert Downey Jr.) fizesse uma ponta. Tínhamos escrito aquela cena, inicialmente, com Happy e Downey", afirmou Paul Wernick. "Ryan Reynolds escreveu a cena com os dois, então na esperança de que pudéssemos ter Downey. Mas ele também queria Favreau, porque eles são uma ótima dupla, e estavam todos juntos na cena", completou Rhett Reese.

Apesar da ideia inicial não ter sido colocado em prática, Reese disse ter ficado feliz com a cena que entrou no filme e reafirmou que não faria sentido um retorno do Vingador com um novo papel às portas. "Funcionou muito bem. Quer dizer, olha, nós adoraríamos ter Downey. Mas, ao mesmo tempo, acho que a Marvel tinha esse ás na manga, que é que ele está prestes a voltar neste personagem diferente. Então, tê-lo como Tony Stark? Sabendo que o Doutor Destino estava vindo logo depois disso? Simplesmente não fazia sentido".

Wernick revelou ainda, que os roteiristas chegaram a pensar em uma cena em que todos os Vingadores estariam na reunião com Deadpool. "Não contamos isso a ninguém, mas havia uma versão daquela cena muito, muito antiga que não foi escrita, mas foi concebida, que tinha todos os Vingadores na sala", disse