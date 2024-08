Após desabafos de Fiuk, Cleo Pires posta foto com o pai, Fábio Jr - Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 14:55 | Atualizado 12/08/2024 14:57

Rio - Logo depois que o desabafo de seu irmão, Fiuk, repercutiu na web, Cleo compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (12), fotos das celebrações de Dia dos Pais ao lado de Fábio Jr. (seu pai biológico) e também de Orlando Morais (seu padrasto) junto com suas famílias.

"Dia dos pais 2", escreveu a atriz. No clique, Cleo aparece com Fábio Jr. e a esposa dele, Fernanda Pascucci. O marido da artista, Leandro D'Lucca, também estava junto.Ela também publicou uma foto com Orlando Morais e toda sua família reunida: Gloria Pires, Anttónia, Ana e Bento. "Dia dos pais 1", disse.No último domingo (11), Fiuk publicou diversas fotos ao lado de Fábio Jr e desabafou no Instagram, onde relatou a ausência e a difícil relação com o pai. "Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias".Nos comentários do post, Cleo deixou uma mensagem para Fiuk: "Te amo, irmão". No sábado (10), a atriz participou do Altas Horas, e emocionou ao cantar ao lado de Fábio Jr.