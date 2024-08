Giulia fica noiva de Conor Kennedy - Reprodução do Instagram

Publicado 12/08/2024 12:13

Rio - Giulia, de 24 anos, está noiva do americano Conor Kennedy. A cantora compartilhou a novidade com os fãs, nesta segunda-feira (12), através do Instagram. A artista publicou fotos em que aparece com o amado, que sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, e exibiu o anel que ganhou dele. "O sim mais fácil da minha vida", escreveu ela na legenda.

Ela também exibiu um vídeo dos dois dançando juntinhos na sala de casa, em Los Angeles, ao som de "Your Song", de Elton John, pouco após o pedido de casamento. "Eu não acredito. Eu estou sonhando, é um sonho. Estou muito feliz. Te amo muito. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Está tudo perfeito", disse ela.

Amigos e fãs parabenizaram o casal. "Amo vocês. Parabéns", afirmou Enzo Celulari. "Vem pro time. Parabéns", vibrou Larissa Manoela. "Parabéns! Vocês são muito lindos juntos!! Felicidades pra sempre!", desejou uma fã. "Parabéns para o casal! Vocês são muito lindos", declarou outro.