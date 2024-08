Perlla e Patrick Abrahão anunciam pausa no casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 19:04

Rio - Perlla, de 35 anos, anunciou que decidiu dar um tempo no casamento com o empresário Patrick Abrahão, através de um comunicado publicado no Instagram, nesta segunda-feira (12). A cantora falou sobre o momento delicado e pediu privacidade.

"Não é fácil vir aqui falar sobre um assunto tão delicado e íntimo. Mas, enquanto pessoas públicas, entendemos a necessidade de dividir com vocês que o casal eu e Patrick não deixamos de existir. Ainda há muito amor e respeito entre nós, e acreditamos muito em tudo que construímos ao longo desse tempo juntos. Mas às vezes precisamos de um tempo para que cada um possa parar, respirar e pensar sobre nossa união", diz a nota.

“Pedimos para que a imprensa, nossos familiares e o público, em geral, respeitem esse momento. Temos muitos sentimentos que precisam ser reorganizados em nossos corações. Agradecemos imensamente as orações e carinho de todos", conclui.

Perlla e Patrick estavam juntos desde 2021 e oficializaram a união um ano depois, em uma cerimônia intimista em um hotel no Rio. Três meses após o casório, o empresário foi preso, em 19 de outubro de 2022, acusado de participar de um esquema de pirâmide financeira que atuava em mais de 80 países e causou prejuízo de R$ 4,1 bilhões a, pelo menos, 1,3 milhão de pessoas.