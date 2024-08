Nana Caymmi é uma das maiores vozes da MPB - Lívio Campo

Nana Caymmi é uma das maiores vozes da MPBLívio Campo

Publicado 12/08/2024 17:49

Rio - A cantora Nana Caymmi, que precisou ser internada por causa de uma arritmia cardíaca, teve alta da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira (12). A artista de 83 anos estava na unidade de saúde desde 26 de julho.

fotogaleria

Durante o período em que esteve internada, Nana precisou passar por um implante de marcapasso e chegou a ficar na UTI Coronariana da unidade de saúde.

Longe dos palcos, Nana retomou as gravações este ano após um intervalo de quatro anos. Em abril, o cantor e violonista Renato Braz a convidou para participar de uma faixa do álbum 'Canário do Reino', lançado neste mês. A dupla gravou a canção na casa de Nana.