Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Mart'nália e Martinho da Vila se encontram no Dia dos Pais - Reprodução / Instagram

Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Mart'nália e Martinho da Vila se encontram no Dia dos Pais Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 15:53 | Atualizado 12/08/2024 15:56

Rio - Os grandes sambistas Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e sua filha, Mart'nália, se reuniram, no último domingo (11), para celebrar o Dia dos Pais. Nas redes sociais, os artistas compartilharam uma foto juntos.



"Que legal o nosso dia dos pais! Viva todos os pais!!!", escreveu Martinho na legenda da publicação. "Que honra", disse Diogo Nogueira nas suas redes sociais.



Diogo, que namora Paolla Oliveira, é pai de Davi Nogueira, de 18 anos, fruto do relacionamento com a educadora física Milena Rocha. Os dois foram casados de 2003 a 2018.



Zeca é pai de Eduardo, de 36 anos, Louiz Carlos, de 35, Eliza, de 32, e Maria Eduarda, de 20. Elias Gabriel, seu primogênito morreu em 2015, aos 28.



Martinho da Vila tem oito filhos de diferentes relacionamentos: Mart’nália, Martinho Antônio, Tunico Ferreira, Preto Ferreira, Alegria Ferreira, Maíra Freitas, Analimar Ventapane e Juju Ferreirah.