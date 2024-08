Paula Burlamaqui realiza cirurgia no quadril - Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 13:12 | Atualizado 12/08/2024 13:14

Rio - Paula Burlamaqui, de 57 anos, contou aos seus seguidores do Instagram que passou por uma cirurgia no quadril direito, nesta segunda-feira (12). A artista gravou um vídeo internada no hospital Samaritano, no Rio, para tranquilizar os fãs e explicar seu caso.